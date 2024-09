Siemens vai criar empresa de recarga de bateria de veículos elétricos

BERLIM (Reuters) - A Siemens planeja desmembrar seus negócios de recarga de veículos elétricos, Siemens eMobility, e combinar a divisão com a recém-adquirida Heliox, especialista em soluções de carregamento rápido DC, anunciou o grupo alemão nesta segunda-feira.

Em toda a Europa, América do Norte e Ásia, o setor de carregamento de veículos elétricos tem passado por um rápido crescimento e consolidação, com muitas empresas de recarga compradas por grandes companhias de energia, incluindo as petrolíferas Shell e BP, desde 2017.

A Heliox, focada em carregadores para frotas de ônibus e caminhões elétricos, tem como concorrentes ABB, Vattenfall e ChargePoint.