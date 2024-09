Stellantis reduz estoques e preços para melhorar negócios na América do Norte

"Estamos vivendo em tempos muito difíceis, em que haverá vencedores e perdedores, e ser o vencedor é ser o último de pé", disse Knight, acrescentando que a disciplina de preços e estoques será parte essencial da estratégia da montadora para enfrentar a transição para veículos elétricos.

A Jeep está sob pressão de acionistas, revendedores e de sua força de trabalho sindicalizada para reverter a queda nas vendas, nos lucros e no preço das ações.

A montadora enfrenta uma potencial greve do sindicato United Auto Workers nos EUA, onde as divisões locais da Stellantis começaram a se preparar para uma paralisação nacional.

"Quando os tempos são difíceis, há atrito em toda parte", disse Knight. Ela disse querer que os investidores vejam 2024 como um ano de transição, e não como o novo normal para o grupo.

O presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, visitou os EUA no mês passado com a missão de criar um plano para reverter a defasagem de suas operações no país.

Tavares tem liderado uma estratégia agressiva de corte de custos, resultando em reduções de trabalhadores assalariados e de fábrica. Knight disse que os executivos continuarão a reestruturar os negócios do grupo nos próximos anos.