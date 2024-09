STOXX 600 sobe enquanto investidores aguardam semana repleta de dados

A atividade empresarial na zona do euro sofreu uma contração inesperada em setembro, de acordo com dados divulgados mais cedo. O PMI do bloco caiu para 48,9, de 51 em agosto.

A desaceleração foi ampla, com a Alemanha, a maior economia da Europa, vendo seu declínio se aprofundar, enquanto a França - a segunda maior da região - voltou a contrair o após o impulso da Olimpíada em agosto.

A euforia pelo corte da taxa de juros do Federal Reserve, que provocou ganhos nos mercados globais, está desaparecendo à medida que investidores mudam seu foco para possíveis cortes adicionais.

As atenções estarão voltadas para números do índice PCE, a medida de inflação preferida do Fed, que serão divulgados na sexta-feira. Esses dados indicarão se mais ajustes nos juros são iminentes.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,01%, a 8.229 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,39%, a 18.792 pontos.