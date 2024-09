Tesouro cancela vendas de títulos do Tesouro Direto para terça-feira devido à greve

A greve dos servidores do Tesouro foi deflagrada no início do mês passado, com a instituição relatando interrupções em algumas de suas atividades desde então.

No final de agosto, a secretária chegou a adiar em uma semana as coletivas do Relatório Mensal da Dívida e do Resultado do Tesouro Nacional em função da mobilização dos funcionários.

(Por Fernando Cardoso)