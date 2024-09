Ações europeias terminam em alta com planos de estímulo da China

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, com empresas expostas à China, como gigantes do luxo e montadoras, liderando os ganhos depois que o banco central chinês divulgou medidas de estímulo econômico para ajudar sua economia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,65%, a 519,70 pontos. O destaque em termos de desempenho regional foi a França, que abriga uma série de marcas de luxo.