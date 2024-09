Agência de aviação dos EUA diz que reformas em cultura de segurança da Boeing podem levar anos

WASHINGTON (Reuters) - O diretor da agência de aviação dos Estados Unidos (FAA) disse nesta terça-feira que as melhorias na cultura de segurança da Boeing podem levar de três a cinco anos para serem concluídas.

"Não se trata de um programa de seis meses - é um programa de três a cinco anos", disse o administrador da FAA, Mike Whitaker, durante uma sessão de subcomissão da Câmara dos Representantes dos EUA.

Whitaker acrescentou que conversou com o presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg, e com a diretoria da empresa sobre a necessidade de reformas na cultura de segurança e disse que a Boeing fez melhorias significativas no curto prazo. "Em relação à cultura, trata-se de um projeto de longo prazo.... Há progresso, mas eles não estão onde precisam estar."