Ambientalistas interrompem apresentação do secretário-geral da Opep no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Manifestantes ligados a organizações ambientalistas interromperam nesta terça-feira a apresentação do secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Haitham Al Ghais, em evento do setor no Rio de Janeiro.

Com um cartaz com dizeres "Planejando Catástrofes Climáticas", uma ambientalista subiu ao palco onde Al Ghais apresentava o relatório de perspectivas de demanda por petróleo no mundo no médio e longo prazos.

Ela foi contida por seguranças e a apresentação do secretário-geral foi retomada rapidamente.