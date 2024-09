Boeing prevê atrasos de duas a três semanas ao final de greve, diz Ryanair

"A Boeing está nos informando que a greve atrasará as entregas de aeronaves pelo período da greve mais duas ou três semanas", disse O'Leary a jornalistas, estimando que a greve durará de duas a quatro semanas.

O disse que a Boeing garantiu à Ryanair que o prazo de entrega de 30 jatos 737 MAX, previsto para o próximo mês de junho, não será afetado se a greve terminar dentro de três a quatro semanas.

"Não temos certeza, porém, de que necessariamente acreditamos nisso, mas não temos outra escolha a não ser trabalhar com a Boeing quando a greve terminar para ajudá-los a aumentar a produção e recuperar as três, quatro, cinco, seis semanas de atrasos."

No início deste mês, O'Leary disse que a combinação de atrasos existentes com uma greve prolongada da Boeing poderia reduzir para 20 o número de aeronaves que a empresa receberá até meados do ano.

Questionado sobre esse comentário nesta terça-feira, o executivo disse que a Ryanair ainda está trabalhando com a suposição de que todos os 30 aviões serão entregues.