Campos Neto alerta que seca é risco para preços de energia e alimentos

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou nesta terça-feira que a seca que atinge diversas partes do Brasil é um risco para os preços de energia e alimentos.

De acordo com apresentação para evento organizado pelo J. Safra em São Paulo, ele apontou ainda que dados de atividade econômica e do mercado de trabalho no Brasil estão com maior dinamismo do que era esperado.

"Crescimento segue forte e disseminado, com destaque para os componentes cíclicos", diz trecho da apresentação de Campos Neto.