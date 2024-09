Confiança do consumidor dos EUA diminui em setembro devido a temores sobre mercado de trabalho

"A deterioração nos principais componentes do índice provavelmente refletiu as preocupações dos consumidores sobre o mercado de trabalho e as reações a menos horas, aumentos mais lentos nas aberturas de vagas, menos vagas em aberto, mesmo que o mercado de trabalho permaneça bastante saudável, com baixo desemprego, poucas demissões e salários elevados", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board.

A parcela de consumidores que consideraram os empregos como "abundantes" caiu para 30,9%, de 32,7% em agosto. Cerca de 18,3% dos consumidores disseram que os empregos eram "difíceis de conseguir", em comparação com 16,8% no mês passado.

Na semana passada, o Federal Reserve cortou a taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020, o que, segundo o chair do Fed, Jerome Powell, teve o objetivo de demonstrar o compromisso das autoridades em manter uma taxa de desemprego baixa.

(Reportagem de Lucia Mutikani)