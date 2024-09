Diretora do Fed diz que riscos persistentes de inflação justificam cortes mais cautelosos de juros

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman disse nesta terça-feira que as principais medidas de inflação dos Estados Unidos permanecem "desconfortavelmente acima" da meta de 2% do banco central, o que justifica cautela enquanto a instituição prossegue com o afrouxamento da taxa de juros.

Bowman disse concordar que o progresso na redução da inflação desde seu pico em 2022 significa que é hora de o Fed ajustar a política monetária.