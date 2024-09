DIs longos despencam com ata do Copom, fala de Campos Neto e baixa do dólar

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs com vencimentos a partir de janeiro de 2026 fecharam a terça-feira em baixa firme, em sessão marcada por forte queda do dólar ante o real, mensagens duras da ata do Copom e a avaliação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que houve exagero na alta recente de prêmios na curva.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 11,025%, ante 11,029% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2026 estava em 12,12%, ante 12,284%. O vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,155%, ante 12,41% do ajuste.