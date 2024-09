Dólar recua em linha com exterior após anúncio de medidas de estímulo na China e ata do BC

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar recuava frente ao real nesta terça-feira, em linha com a fraqueza no exterior, à medida que investidores analisavam os impactos do anúncio de medidas de estímulo econômico na China em países emergentes e a ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central.

Às 9h36, o dólar à vista caía 0,73%, a 5,4946 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,54%, a 5,514 reais na venda.