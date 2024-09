Horário de verão: aéreas pedem prazo mínimo de 180 dias para adaptação

O adiantamento dos relógios em uma hora afetaria toda a programação atual de voos das companhias aéreas, levando a ajustes nos horários de partida e chegada e conexões, com custos adicionais para realocar equipes e tripulantes.

"A falta de comunicação prévia para que as empresas aéreas ajustem os horários de voos e conexões, cuidadosamente definidos e já em comercialização desde o início do ano, pode resultar em grandes transtornos para a sociedade, especialmente durante a temporada de verão e festas de final de ano", diz a nota das entidades.

O Brasil aboliu em 2019 o horário de verão sob argumento de que ele não trazia mais ganhos para o setor elétrico. Mas o diagnóstico mudou desde então, em meio às transformações da matriz elétrica nacional.

Agora, a avaliação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é que o adiantamento dos relógios pode ajudar a reduzir a pressão sobre o sistema elétrico no fim da tarde, quando as usinas solares deixam de gerar ao mesmo tempo em que o consumo está no pico.

Na semana passada, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) referendou uma recomendação do ONS para a retomada do horário de verão, mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ainda não estar convencido da necessidade dessa medida, considerando sua "transversalidade" e impactos em outros setores. A definição sobre o tema ficará a cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.