Institutos mudam previsões e esperam contração da economia da Alemanha em 2024, dizem fontes

Por Rene Wagner e Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) - Os principais institutos econômicos da Alemanha reduziram sua previsão para a maior economia da Europa e agora a veem encolhendo 0,1% em 2024, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com os números nesta terça-feira.

A economia da Alemanha foi a mais fraca entre seus pares da zona do euro no ano passado, com uma contração de 0,3%.