Mercado Livre anuncia expansão de centros logísticos e frota aérea até 2025

Os novos estabelecimentos serão instalados em Estados como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e também no Distrito Federal, segundo a companhia.

A expansão já está prevista no investimento de 23 bilhões de reais no Brasil anunciado em março deste ano pela gigante do comércio eletrônico.

O Mercado Livre também informou que está otimizando sua frota aérea, com expansão da capacidade de seu Air Hub (espaço para voos) em Guarulhos (SP) e, a partir desta terça-feira, o início de uma nova rota provisória para Caxias do Sul (RS), com foco nas entregas para a região Sul do país, enquanto o aeroporto de Porto Alegre não reabre, após ser atingido por fortes chuvas na região mais cedo este ano.

A empresa de comércio eletrônico disse ainda que ampliará sua frota aérea com duas novas aeronaves cargueiras em parceria com a GOLLOG, serviço de transporte de cargas e encomendas da Gol, até o final de 2025.

"Com esta nova aeronave, o maior e-commerce da América Latina soma 9 aeronaves cargueiras dedicadas à sua estratégia de expansão regional", afirmou a companhia em comunicado.

O Mercado Livre, que também é proprietário do banco digital Mercado Pago, deu atualizações sobre sua estratégia de operação com robôs em um dos seus centros em Cajamar.