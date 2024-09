Ministro espera leilão concorrido para trecho da BR-040

Ao ser questionado se as quatro empresas apresentariam ofertas no leilão de concessão da rodovia, o ministro disse que “deveriam sim“.

A previsão é que a concessão gere quase 100 mil empregos com 12 bilhões de reais investidos no trecho da BR-040. Entre as principais melhorias, estão 342 km de faixas adicionais e dois PPDs.

O trecho que será licitado liga Cristalina, em Goiás, à capital mineira Belo Horizonte. A Rota dos Cristais é uma das mais antigas e importantes do país e tem grande importância econômica e social, ligando o Centro-Oeste aos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério do Transporte, o critério para o leilão da rodovia será o da menor tarifa somada à curva de aporte, com período de concessão por 30 anos. O trecho em questão da BR-040/GO/MG tem 594,8 km de extensão.

A empresa vencedora do leilão terá que fazer a duplicação de 9,9 km da rodovia, construção de 342,9 km de faixa adicional e 61,6 km de vias marginais. Também devem ser erguidas 43 passarelas de pedestres, executadas 18 passagens de fauna, instalados dois pontos de parada de descanso.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)