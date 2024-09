Opep eleva previsões de demanda por petróleo no médio e longo prazos

Um período mais longo de aumento do consumo seria um impulso para a Opep, cujos 12 membros dependem da renda do petróleo. Para apoiar sua visão, a organização afirmou que espera mais resistência a metas "ambiciosas" de energia limpa e citou planos de várias montadoras globais para reduzir as metas de eletrificação.

"Não há pico de demanda por petróleo no horizonte", escreveu o secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais, no prefácio do relatório que está sendo lançado no Brasil, um não membro da organização com o qual o grupo está buscando formar laços mais próximos.

"Ao longo do último ano, houve reconhecimento maior de que o mundo só pode introduzir novas fontes de energia em escala quando elas estiverem genuinamente prontas."

A Opep espera que a demanda mundial por petróleo atinja 118,9 milhões de barris por dia (bpd) até 2045, cerca de 2,9 milhões de bpd a mais do que o esperado no relatório do ano passado.

O relatório lançou sua previsão para 2050 e espera que a demanda atinja 120,1 milhões de bpd até lá.

Isso está muito acima de outras previsões da indústria para 2050. A BP projeta que o uso de petróleo atingirá o pico em 2025 e cairá para 75 milhões de bpd em 2050.