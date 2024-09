Parceria Leapmotor e Stellantis começa a receber encomendas de carros elétricos na Europa

Inicialmente importado da China, o T03 também será montado na Europa, na fábrica da Stellantis em Tychy, na Polônia, potencialmente ajudando a marca a evitar o imposto de importação da União Europeia sobre carros elétricos chineses.

O presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, deu a entender que o modelo C10 poderá ser fabricado na Europa, mas não forneceu detalhes.

A Leapmotor, que será a 15ª marca da Stellantis, ajudará o quarto maior grupo automotivo do mundo a ampliar sua gama de veículos elétricos "acessíveis", à medida que avança com a eletrificação e busca cumprir as regras de emissões de poluentes da UE. A parceria também prepara lançamento de operações no Brasil.

(Por Giulio Piovaccari)