Argentina está perto de concluir obras em gasoduto que viabilizaria oferta ao Brasil

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Argentina pretende concluir no início de outubro a primeira fase das obras de reversão em um gasoduto que pode viabilizar uma maior oferta de gás para o Brasil, disse o secretário de Energia argentino, Eduardo Chirillo, durante evento do setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro.

Segundo Chirillo, Brasil e Argentina devem assinar nas próximas semanas um memorando de entendimentos em gás.