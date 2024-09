BCE vê novos sinais de redução das pressões salariais

"Estamos agora em um ponto do processo de desinflação em que a pressão de alta proveniente da variação salarial está diminuindo", disse o BCE em um artigo do Boletim Econômico. "A recente moderação do crescimento da remuneração por empregado foi impulsionada por uma flexibilização do desvio salarial."

Em vez disso, será o crescimento dos salários negociados que mais uma vez se tornará o principal indicador para o BCE, mas mesmo aí, os sinais de moderação são cada vez mais evidentes.

O crescimento dos salários negociados desacelerou para 3,5% no segundo trimestre em relação aos 4,8% registrados três meses antes, atingindo seu nível mais baixo desde o final de 2022.

Embora isso ainda seja mais rápido do que os 3% considerados consistentes com a meta de inflação de 2% do BCE, o banco central espera que uma nova desaceleração permita que o crescimento dos preços volte à sua meta no final de 2025.

Entretanto, a Alemanha, a maior economia da zona do euro, espera grandes aumentos salariais até 2025, o que levanta algumas dúvidas sobre as perspectivas do BCE.

"Como a compensação da inflação está cada vez mais incorporada nas negociações salariais coletivas, o alto crescimento dos salários negociados tem sustentado os níveis atuais de crescimento da remuneração por empregado", disse o BCE.