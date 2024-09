Congresso dos EUA aprova projeto de gastos provisórios para evitar paralisação do governo

No entanto, alguns dos republicanos mais conservadores achavam que Johnson e todos os republicanos de base deveriam ter lutado mais contra uma vitória democrata, mesmo que isso significasse uma paralisação.

A agência de classificação de crédito Moody's alertou esta semana que espera que o ambiente político polarizado dos EUA cause uma deterioração na saúde fiscal do governo federal. A última das três principais agências de classificação a manter uma classificação máxima para o governo dos EUA em novembro de 2024 reduziu sua perspectiva de crédito do país para "negativa".

Em março, a Câmara havia aprovado o atual projeto de lei de financiamento, apesar de 112 votos contrários dos republicanos.

Abril trouxe a aprovação de quase 61 bilhões de dólares em nova ajuda para a Ucrânia, que luta contra uma invasão russa desde 2022. Mais uma vez, 112 republicanos votaram contra a iniciativa de Johnson.

O antecessor de Johnson, o então presidente da Câmara Kevin McCarthy, foi deposto pelos republicanos linha-dura em uma votação histórica, que o puniu por chegar a um acordo bipartidário sobre gastos e teto da dívida com Biden.

Essa última briga vai se repetir no final deste ano. Democratas e republicanos terão que negociar o financiamento do governo para o ano inteiro. E ele enfrenta um prazo ainda mais crítico autoimposto, de 1º de janeiro, para aumentar o teto da dívida do país ou correr o risco de inadimplência em mais de 35 trilhões de dólares em dívida do governo federal.