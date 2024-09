Dólar mostra volatilidade enquanto mercado pondera sobre efeito de dados de inflação

"O IPCA 15 vem como uma boa notícia. Ele mostra que, aparentemente, setembro vai ser igual a agosto, um mês de baixa pressão inflacionária, e que é possível que o Brasil continue a ter sua estabilização de preços em direção à meta", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Uma estabilidade inflacionária é boa para atrair investimentos estrangeiros, torna o Brasil um país mais previsível... por outro lado, diminui a expectativa para a elevação dos juros básicos no Brasil, um dos grandes fatores do fortalecimento do real", completou.

No cenário externo, o dólar se recuperava após a forte queda acumulada na véspera.

Na terça-feira, diversos pares da moeda norte-americana, incluindo o real, ganharam sobre o dólar devido ao apetite por risco impulsionado pelo anúncio de um pacote de medidas de estímulo econômico na China, que tem sofrido com uma crise imobiliária e uma demanda interna fraca.

O anúncio melhorou as perspectivas sobre a segunda maior economia do mundo, que também é o maior importador de matérias-primas global, o que impulsionou as moedas de mercados emergentes na véspera.

Esse impulso, no entanto, parecia se dissipar nesta sessão, com alguns analistas ponderando sobre o verdadeiro efeito do estímulo chinês, gerando queda nos preços de algumas commodities, como o petróleo.