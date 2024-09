Índices de ações na Europa ficam sem direção única após impulso de estímulo da China perder força

A SAP caía 3,6%, depois que uma reportagem mostrou que a desenvolvedora de software alemã está sendo investigada nos Estados Unidos por suposta fixação de preços. A ação era a que mais pesava sobre o índice de referência da Europa e arrastava o subíndice de tecnologia para uma queda de 0,7%.

O setor de petróleo e gás liderava as quedas setoriais, perdendo 0,6%, devido a preocupações de que os planos de estímulo da China, anunciadas na terça-feira, não foram suficientes para impulsionar a demanda. [O/R]

O setor de recursos básicos ajudava a atenuar as perdas, ganhando 0,2%, uma vez que os preços do cobre seguem em alta, atingindo máximas de mais de dois meses, após o anúncio do estímulo na China. [MET/L]

O avanço dos papéis de empresas de luxo, como LVMH e Hermès, também davam suporte.

Investidores estão mudando o foco agora para a saúde da economia dos EUA. Na terça-feira, dados revelaram uma queda inesperada na confiança dos consumidores norte-americanos em setembro, marcando a queda mais acentuada desde agosto de 2021.

Como resultado, operadores agora estão considerando uma chance de 59% de outro corte de 50 pontos-base pelo Federal Reserve em novembro.