Prio negocia compra de participação da Sinochem no campo Peregrino

SÃO PAULO (Reuters) -A petroleira Prio anunciou nesta quarta-feira que está negociando com a chinesa Sinochem a aquisição de participação no campo Peregrino, segundo fato relevante ao mercado.

A empresa afirmou que ainda não atingiu um acordo vinculante sobre a participação. O anúncio ocorre após o jornal Folha de S. Paulo noticiar mais cedo que a empresa deve fechar nesta semana um acordo de até 1,9 bilhão de dólares para a compra da fatia de 40% da Sinochem no campo.

As ações da Prio caíam cerca de 3% nas negociações pela manhã na B3, em desempenho inferior ao Ibovespa, que oscilava próximo da estabilidade, enquanto os preços do petróleo no exterior recuavam.