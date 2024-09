Campos Neto diz que alta de prêmios na curva se deve a percepção sobre fiscal, mas situação não é tão ruim

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que o aumento recente de prêmios na curva a termo pode ser explicado pela percepção de menor transparência fiscal por parte do governo, mas que a situação não é tão ruim na comparação com outros países.

Na sexta e na segunda-feira, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) com prazos mais longos tiveram altas firmes, com o mercado incorporando mais prêmios à curva em meio às dúvidas sobre a capacidade do governo Lula em equilibrar as contas públicas.