Entregas lentas da Airbus levantam duvidas sobre meta anual

A Airbus disse que tem como Meta "cerca de" 770 entregas, o que significa que ela poderia contar com essa margem de tolerância para evitar outro corte de previsão que poderia ser visto como um golpe para sua administração, disseram os analistas.

PRESSÃO DE CAIXA

Ao anunciar a nova meta em julho, a Airbus citou o que descreveu como atrasos nas entregas dos motores LEAP fabricados pela Safran e pela GE Aerospace para o A320neo, além de outros componentes, como trem de pouso.

Duas pessoas familiarizadas com a rede industrial da Airbus disseram que o fornecimento de motores continua a prejudicar as entregas de alguns aviões e permanece no topo da lista de observação da fabricante de aviões.

Um porta-voz da GE Aerospace referiu-se aos comentários do diretor financeiro, Rahul Ghai, que disse em uma conferência da Jefferies no início deste mês que a produção de motores no terceiro trimestre será melhor do que no segundo trimestre, "mas ainda (mostrará) pressão em uma base anual". Ele espera uma melhora adicional no quarto trimestre.

A Airbus vem produzindo uma média de cerca de 50 de jatos A320neo por mês, o que não mudou muito desde um ano atrás, com base no rastreamento de voos de teste, disse Morris.