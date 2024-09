Gás boliviano destinado à Argentina será redirecionado para o Brasil, diz YPFB

(Reuters) - O gás boliviano anteriormente enviado para a Argentina será redirecionado para o Brasil, informou a petrolífera boliviana YPFB em um comunicado nesta quinta-feira.

O desenvolvimento da formação de xisto de Vaca Muerta na Argentina, a segunda maior reserva de gás não convencional do mundo e a quarta maior reserva de petróleo, fez com que a importação de gás da Bolívia fosse reduzida a zero.

"Para nós, isso não é um problema de forma alguma, porque esse gás tem um mercado garantido no Brasil, um país faminto por energia", disse Óscar Claros Dulón, gerente de contratos de exportação de gás natural da YPFB, no comunicado.