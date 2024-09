Governo confirma crescimento econômico de 3% dos EUA no segundo trimestre

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou no segundo trimestre em meio à força dos gastos dos consumidores, confirmou o governo na quinta-feira.

O Produto Interno Bruto expandiu a uma taxa anualizada não revisada de 3,0% no último trimestre, informou o Departamento de Comércio em sua terceira estimativa do PIB do segundo trimestre nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que o dado sobre o PIB não seria revisado.