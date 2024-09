Oncoclínicas nega ter recebido oferta da Alliança

"A Oncoclínicas segue empenhada na execução de seu plano de negócios, com foco no seu 'core business', ou seja, no tratamento oncológico, bem como no atingimento de seus 'guidances' previamente divulgados ao mercado", afirmou a empresa.

A ação da Oncoclínicas encerrou o dia em queda 3,5%, cotada a 4,92 reais. A Alliança avançou 2%, a 15,26 reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)