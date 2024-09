Taxas de janeiro 2026 e janeiro 2027 têm alta firme em dia de avanço dos yields e fala de Campos Neto

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,995%, praticamente estável ante os 10,993% do ajuste anterior.

No “miolo da curva”, a taxa para janeiro de 2026 estava em 12,2%, em alta de 12 pontos-base ante o ajuste de 12,081%. O vencimento para janeiro de 2027 marcava 12,23%, também alta de 12 pontos-base, ante o ajuste de 12,108%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,3%, ante 12,252%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,24%, em alta de 4 pontos-base ante 12,2%.

No exterior, a queda inesperada dos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA deu força aos yields logo cedo, com investidores avaliando que o Federal Reserve pode não precisar cortar tanto os juros como originalmente projetado.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 4.000 na semana passada, para 218.000 em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters previam 225.000 pedidos para a última semana.

O avanço dos yields no exterior impulsionou também as taxas no Brasil em toda a curva, com as máximas do dia sendo registradas perto das 10h -- meia hora depois dos dados de auxílio-desemprego.