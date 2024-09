Trader de Connecticut é condenado em caso de propinas na Petrobras

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - Um trader do setor de petróleo e gás do Estado norte-americano de Connecticut foi condenado nesta quinta-feira em um esquema de propinas a autoridades da Petrobras por quase oito anos para que duas empresas locais pudessem obter negócios, disseram procuradores norte-americanos.

Glenn Oztemel, de 65 anos, foi condenado por um júri de Bridgeport em todas as sete acusações contra ele, incluindo lavagem de dinheiro, conspiração e violação do Foreign Corrupt Practices Act, a lei de práticas de corrupção no exterior norte-americana.