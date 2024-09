Wall St sobe com a euforia da IA após previsão positiva da Micron

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, com o S&P 500 atingindo máxima recorde, uma vez que previsão positiva da Micron reavivou o frenesi em torno da inteligência artificial e um relatório de pedidos de auxílio-desemprego mais fraco do que o esperado acalmou as preocupações sobre o mercado de trabalho.

A Micron Technology saltava 17,3% depois que a fabricante de chips de memória previu uma receita maior do que a esperada para o primeiro trimestre, ressaltando que a demanda por chips de memória usados na computação de IA é robusta.