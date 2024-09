Yellen diz que EUA estão a caminho de pouso suave e juros cairão para nível neutro

Ela acrescentou que há motivos para acreditar que os custos de moradia também cairão.

Yellen ainda disse que a redução do déficit dos EUA é necessária para manter os custos de juros da dívida administráveis ao longo do tempo, mas acrescentou que o governo do presidente Joe Biden acredita ser importante continuar investindo em partes da economia que impulsionarão o crescimento futuro.

Com relação à estabilidade do sistema financeiro, Yellen afirmou que os bancos estão bem capitalizados, mas depois do incidente de depósitos não segurados em 2023, que gerou resgates desenfreados em alguns bancos, "uma boa dose de reflexão está sendo feita sobre como reforçar a liquidez, o acesso à janela de desconto do Fed para os bancos que têm depósitos não segurados".

Ela disse que quaisquer mudanças nos limites para a garantia de depósitos segurados são decisões a serem tomadas pelo Congresso, mas os reguladores estão discutindo maneiras de reforçar o acesso rápido a recursos quando necessário.

(Por Susan Heavey e David Lawder)