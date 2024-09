Aneel chega a impasse e adia decisão sobre transferência da distribuidora do AM para Âmbar

Na última proposta, os custos aos consumidores se reduziriam a 14 bilhões de reais, e a dívida da Amazonas teria uma redução já nos primeiros anos, com um aporte de capital de 2 bilhões de reais até o fim deste ano e mais 4,5 bilhões em 2025.

A empresa da J&F apresentou uma proposta para assumir a Amazonas Energia depois da publicação de uma medida provisória com várias ações consideradas essenciais para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da distribuidora amazonense, que soma mais de 11 bilhões de reais em dívidas e corre risco de perder o contrato de concessão.

O negócio vinha sendo analisado pela Aneel nos últimos meses, mas a decisão judicial desta semana acelerou o processo, diante da possível perda de validade da medida provisória, que expira em 12 de outubro.

Conforme a proposta da Âmbar entregue em junho, e que foi rejeitada pala área técnica da Aneel, os consumidores de energia de todo o país arcariam com um custo de quase 16 bilhões de reais na conta de luz, em 15 anos, para ajudar na recuperação econômico-financeira da distribuidora do Amazonas. Esse valor é o dobro da quantia considerada suficiente pelos técnicos do órgão regulador.

Também nesta sexta-feira, a Aneel adiou uma decisão sobre uma mudança nos contratos de energia firmados entre a Amazonas Energia e usinas termelétricas locais, atualmente controladas pela Eletrobras mas em processo de venda para a Âmbar.

A ideia é que esses contratos, que hoje são bilaterais e sofrem com uma elevada inadimplência por parte da Amazonas, sejam convertidos em contratos de energia de reserva, custeados pelos consumidores de todo o país via conta de luz. Essa seria uma forma de reduzir a sobrecontratação da distribuidora amazonense, situação criada por uma série de distorções do setor e decisões tomadas nos últimos anos.