Azul diz que negociações com credores seguem "bom ritmo"

"Os 'stakeholders' têm se mostrado favoráveis às discussões referentes aos planos para otimização da estrutura de capital da companhia, fazendo com que as negociações continuem avançando", disse a companhia aérea sem dar detalhes.

As ações da Azul encerraram o dia no topo do Ibovespa, com alta de 6%, enquanto o índice recuou 0,21%.

Em meados deste mês, a Reuters publicou citando fontes que a Azul estava perto de um acordo com arrendadores de aviões, em que a companhia aérea oferece ações para pagar cerca de 600 milhões de dólares em dívidas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)