China anuncia novas medidas de estímulo para atingir meta de crescimento de 2024

A Reuters informou nesta sexta-feira, citando fontes, que as megacidades de Xangai e Shenzhen estão planejando suspender importantes restrições à compra de imóveis nas próximas semanas, juntando-se a uma longa lista de cidades menores que fizeram isso para aliviar uma crise imobiliária que já dura anos.

Na esteira da reunião do Politburo, a China planeja emitir títulos soberanos especiais no valor de cerca de 2 trilhões de iuanes (284,43 bilhões de dólares) este ano como parte de um novo estímulo fiscal, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

O economista-chefe da Capital Economics para a Ásia, Mark Williams, estima que o pacote "elevará a produção anual em 0,4%".

"É tarde no ano, mas um novo pacote desse tamanho, implementado em breve, deve ser suficiente para gerar um crescimento em linha com a meta de "cerca de 5%", disse ele.

A segunda maior economia do mundo enfrenta fortes pressões deflacionárias devido à retração no mercado imobiliário e à fragilidade da confiança do consumidor, que expuseram sua dependência excessiva das exportações em um ambiente de comércio global cada vez mais tenso.

Uma ampla gama de dados econômicos nos últimos meses ficou abaixo das previsões, levantando preocupações entre os economistas de que a meta de crescimento estaria em risco e que uma desaceleração estrutural de longo prazo poderia estar em jogo.