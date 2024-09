Dólar à vista fecha em baixa de 0,16%, a R$5,4363 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Numa sessão com oscilações estreitas e liquidez reduzida, o dólar fechou a sexta-feira em leve baixa ante o real, em sintonia com a queda da moeda norte-americana ante boa parte das demais divisas no exterior, refletindo estímulos econômicos da China e novos dados de inflação nos EUA.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,16%, cotado a 5,4363 reais, encerrando a semana com queda acumulada de 1,53%.