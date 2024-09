Gastos dos consumidores dos EUA aumentam moderadamente em agosto; inflação desacelera

As revisões anuais dos dados das contas nacionais publicadas na quinta-feira mostraram um crescimento mais forte dos salários no segundo trimestre do que o estimado anteriormente.

A taxa de poupança também foi maior do que se pensava anteriormente. A renda e a poupança mais altas são um bom presságio para os gastos dos consumidores no restante do ano.

Havia a preocupação de que os consumidores estivessem usando suas economias para financiar os gastos. O nervosismo com o mercado de trabalho, com a taxa de desemprego indo acima de 4%, levantou o espectro da poupança por precaução, o que prejudicaria os gastos.

Na semana passada, o Federal Reserve cortou sua taxa de juros de referência em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020, o que, segundo o chair do Fed, Jerome Powell, tinha o objetivo de demonstrar o compromisso das autoridades com a manutenção de uma taxa de desemprego baixa.

As estimativas de crescimento para o terceiro trimestre estão em torno de uma taxa anualizada de 2,9%, com os gastos dos consumidores no mesmo ritmo do trimestre entre abril e junho. A economia cresceu a um ritmo de 3,0% no segundo trimestre.

O índice de preços PCE subiu 0,1% em agosto, após alta não revisado de 0,2% em julho. Os economistas projetavam avanço de 0,1%. No período de 12 meses até agosto, o PCE teve alta de 2,2%, após aumento de 2,5% em julho.