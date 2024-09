Grupo de trabalho vai propor medidas para impedir uso do Bolsa Família em "bets"

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério do Desenvolvimento Social disse nesta sexta-feira que um grupo de trabalho apresentará medidas até a próxima semana para impedir a utilização de fundos do Bolsa Família com apostas online, as chamadas "bets".

O Bolsa Família, uma marca registrada dos dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fornece transferências diretas de dinheiro para as famílias mais pobres do país e tem um custo anual de 168,6 bilhões de reais, ou 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Um estudo do Banco Central mostrou que 5 milhões de pessoas de famílias beneficiárias do Bolsa Família gastaram um total de 3 bilhões de reais com empresas de apostas online em agosto a partir de transferências por Pix, com um gasto médio de 100 reais por pessoa.