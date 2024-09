Guillen diz que meta de inflação de 3% é "plenamente factível" para BC

Segundo ele, o Brasil teve um aumento no déficit de contas externas, mas o Investimento Direto no País (IDP) tem sustentado este rombo. "As contas externas estão em situação confortável", limitou-se a dizer.

No Relatório de Inflação divulgado na quinta-feira, o BC projetou déficit de 60 bilhões de dólares para as contas externas brasileiras em 2025, com IDP de 70 bilhões de dólares.

(Por Fabrício de Castro)