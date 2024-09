Ibovespa hesita na abertura após dados de inflação nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa operava próximo da estabilidade nos primeiros negócios desta sexta-feira, em meio a variações modestas também nos futuros acionários norte-americanos, enquanto agentes financeiros digeriam dados de inflação nos Estados Unidos.

Às 10h07, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,03%, a 132.976,43 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, também apresentava estabilidade, com leve decréscimo de 0,02%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)