Índices da China registram melhor ganho semanal desde 2008 após estímulo econômico

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China encerraram sua melhor semana em 16 anos nesta sexta-feira, após Pequim lançar o pacote de estímulo econômico mais agressivo desde a pandemia.

Os índices chineses CSI300 e SSEC, de Xangai, avançaram cerca de 16% e 13%, respectivamente, na semana, seu maior salto desde 2008. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 13%.

"Pelo valor nominal, todas as medidas anunciadas esta semana sinalizam que as autoridades não perderam a urgência da resposta - uma mudança importante em um mercado que estava procurando mais do que apenas o mínimo necessário", disseram analistas do Barclays.