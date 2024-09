Suécia tem interesse em eventual compra de jatos da Embraer, diz ministro da Defesa

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Suécia manifestou interesse na potencial compra de três aviões cargueiros KC-390, fabricados pela Embraer em parceria com as Forças Armadas brasileiras, de acordo com o ministro da Defesa, José Múcio.

Em entrevista à Reuters após participar da abertura da XXI Conferência de Segurança Internacional do Forte, no Rio de Janeiro, Múcio disse que houve nesta semana uma nova reunião com representantes suecos para discutir o assunto.

Há anos, Brasil e Suécia conversam sobre a possibilidade de o país nórdico adquirir o KC-390. As relações entre os países no setor aeronáutico se fortaleceram após a escolha dos caças Gripen para as Forças Armadas brasileiras.