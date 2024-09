Venda de carros eletrificados no Brasil pode superar modelos a combustão em 2030, diz Anfavea

O estudo afirma que os veículos eletrificados (híbridos e elétricos) poderão somar mais de 90% das vendas de novos no Brasil em 2040.

Atualmente, os veículos leves eletrificados respondem por pouco mais de 7% das vendas de novos no Brasil.

A pesquisa foi realizada em um momento em que grupos chineses como BYD e GWM importam grande volume de veículos eletrificados ao país, em meio a uma estratégia de início de operação de fábricas locais, enquanto outros como a também chinesa Zeekr preparam entrada no país, ao passo que montadoras locais seguem lentas na adoção da eletrificação apesar de rápidos avanços de suas matrizes no exterior.

Em pesados, que reúnem caminhões e ônibus, as vendas do que a Anfavea chama de "novas tecnologias de propulsão" podem representar 60% do mercado em 2040. "Em aplicações como ônibus urbanos, as versões elétricas podem ultrapassar 50% já em 2035", afirmou a entidade.

Segundo o levantamento, atualmente, o setor automotivo emite 242 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, o que representa cerca de 13% das emissões totais do poluente no Brasil. Se o ritmo atual de crescimento for mantido, as emissões de CO2 poderão atingir 256 milhões de toneladas em 2040.

Mas o estudo afirma que as emissões acumuladas entre 2023 e 2040 poderão ser reduzidas em 281 milhões de toneladas de CO2 por meio da "combinação de esforços" entre novas tecnologias e aplicação de biocombustíveis.