Holding propõe fusão entre a subsidiária da brasileira Vamos Locação e a Automob

Por Luciana Magalhaes

(Reuters) - A Simpar, acionista controladora do serviço brasileiro de aluguel de veículos Vamos Locação e da concessionária Automob, propôs uma fusão envolvendo as duas empresas, informou a companhia em um fato relevante neste domingo.

A fusão faria com que uma subsidiária da Vamos, proprietária de concessionárias, se fundisse com a Automob, para criar uma rede de concessionárias no Brasil.