China reduzirá taxas de hipoteca existentes até o final de outubro

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China informou no domingo que dirá aos bancos para reduzirem as taxas de hipoteca para empréstimos imobiliários existentes antes de 31 de outubro, como parte de medidas abrangentes a fim de apoiar o mercado imobiliário do país, à medida que a economia desacelera.

Os bancos comerciais devem, em lotes, reduzir as taxas de juros das hipotecas existentes para não menos que 30 pontos-base abaixo da taxa LPR, a taxa de referência do banco central para hipotecas, de acordo com um comunicado divulgado pelo Banco do Povo da China.

Espera-se que as taxas de hipoteca existentes sejam reduzidas em cerca de 50 pontos, em média.