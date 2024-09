Decisão do BCE em outubro deve refletir confiança na desaceleração da inflação, diz Lagarde

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu está cada vez mais confiante de que a inflação da zona do euro retornará à meta de 2% e isso deve se refletir na decisão do banco em sua próxima reunião de política monetária em outubro, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta segunda-feira.

O BCE começou a reduzir os juros em junho e realizou um segundo corte neste mês, mas Lagarde deu poucos sinais na ocasião sobre o próximo passo do banco, deixando os mercados na dúvida.

Seus comentários desta segunda-feira reforçarão as apostas já abundantes em um novo corte em outubro, dada a rápida deterioração das perspectivas de crescimento na região e a queda dos custos de energia.