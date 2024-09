Embraer assina acordo no México de olho em novas oportunidades de negócios

(Reuters) - A Embraer assinou nesta segunda-feira um memorando de entendimento (MoU) com a Federação da Indústria Aeroespacial do México para identificar novas oportunidades de negócios, de acordo com comunicado da fabricante brasileira de aviões.

O acordo, que tem o apoio da Secretaria de Relações Exteriores do México, também busca encontrar áreas de interesse para o potencial desenvolvimento de projetos conjuntos, incluindo potencial colaboração com o cluster de defesa do país, acrescentou a empresa.

"Além de promover novos negócios e maior integração entre os dois países, (o acordo) representa uma grande oportunidade de cooperação estratégica entre a Embraer e a indústria aeronáutica mexicana", disse o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto.