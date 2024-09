Lula enfatiza necessidade de responsabilidade fiscal no Brasil

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou nesta segunda-feira a necessidade de garantir ao povo, ao mercado e ao mundo a necessidade de muita responsabilidade fiscal no Brasil.

As questões fiscais vêm pesando sobre os ativos brasileiros, uma vez que o mercado segue receoso quanto à capacidade e vontade do governo em cumprir a meta de déficit primário zero para este ano.

Em viagem ao México, Lula disse ainda que os acordos comerciais entre Brasil e México precisam ser revistos e refeitos o mais rápido possível.